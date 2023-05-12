С конца июня "Пионерская" на два месяца закроется для пассажиров

Станция метро "Пионерская" с конца июня перестанет принимать пассажиров на вход и выход из-за ремонта, сообщили 12 мая в петербургском комитете по транспорту. В соответствии с планами, она будет закрыта с 24 июня по 22 августа.

"В этот период на станции будут полностью заменены железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и над механизмами приводов эскалаторов", — объяснили в комтрансе причины закрытия станции.

На период работ Смольный намерен усилить работу наземного транспорта в Приморском районе. Так, здесь появятся три новых автобусных маршрута — № 76, идущий от БКЗ "Октябрьский" до Арцеуловской аллеи; № 237М, курсирующий между станцией метро "Черная речка" и Новоколомяжским проспектом; а также № 267М с маршрутом от "Черной речки" до ЖК "Новоорловский".

Также планируется усиление автобусного маршрута № 235 с продлением его трассы до станции метро "Удельная", усиление автобусных маршрутов №№ 227 и 219 и трамвайного маршрута № 18.

Кроме того, планируется введение запрета на остановку и стоянку транспорта на отрезке Коломяжского проспекта между Парашютной улицей и станцией "Черная речка". Подобная мера призвана обеспечить бесперебойное движение между "Черной речкой" и "Пионерской".

Ранее в Смольном говорили, что планируют закрыть "Пионерскую" на ремонт не долее, чем на два месяца.