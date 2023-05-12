Кабмин высказался против запрета мобилизации граждан без опыта службы в армии

Комиссия правительства по законопроектной деятельности представила отрицательный отзыв на законопроект об освобождении от частичной мобилизации не служивших в армии россиян, сообщили 12 мая "Ведомости". Автором инициативы выступил депутат от КПРФ Михаил Матвеев, на рассмотрение Госдумы она поступила еще 25 октября прошлого года.

Матвеев предложил дополнить статью 17 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" положением, согласно которому "призыву на военную службу по частичной мобилизации не подлежат граждане, не проходившие военную службу".

В пояснительной записке к проекту коммунист ссылался на слова президента Владимира Путина о том, что частичной мобилизации будут подлежать "только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". При этом в указе президента "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" перечисленные критерии отсутствовали, в силу чего в регионах наблюдались случаи мобилизации не служивших в армии россиян, писал Матвеев.

В правительстве точка зрения депутата не встретила понимания. "В соответствии с ч. 1 ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ", — цитирует издание отзыв на законопроект. В кабмине сочли "нецелесообразным" расширение категорий граждан, имеющих право на получение отсрочки от мобилизации. Кроме того, там указали на отсутствие в пояснительной записке анализа правоприменительной практики с определением количества освобождаемых от мобилизации россиян и оценкой влияния этого на армию и иные войсковые формирования.

В пятницу также стало известно о планах Матвеева внести на рассмотрение Госдумы законопроект о "налоге на веселье" в размере 1 % от суммы чека в кафе или баре. Деньги, по его мнению, должны перечисляться на поддержку семей мобилизованных россиян.