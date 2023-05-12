Коммунист Матвеев задумал "налог на веселье" для поддержки семей мобилизованных

В России может появиться новый "налог на веселье", следует из сообщения депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева. Парламентарий объявил о подготовке законопроекта, который позволит удерживать долю от потраченных в кафе или ночном клубе средств и направлять ее на поддержку семей мобилизованных.

"Есть предложение ввести такой налог на веселье, чтобы люди, которые посещают кафе, рестораны, ночные клубы, 1% со своего счета перечисляли в, возможно, тот фонд, о котором говорил президент, — фонд поддержки семей мобилизованных", — заявил Матвеев 11 мая в комментарии радио "Комсомольская правда" в Самаре. Он уточнил, что внесет законопроект в Госдуму, как только напишет.

Позже депутат развил мысль в своем Telegram-канале. Он написал, что не считает предлагаемый налог обременительным, поскольку тот "меньше обычных чаевых". В то же время в масштабах всей России может получиться "огромная сумма", полагает Матвеев.

"Иностранные подданные и заукраинцы окажутся в сложном положении: ходишь в кафе и рестораны — помогаешь российской армии. Не хочешь — пельмени на кухне варишь", — добавил коммунист.

Ранее Матвеев сочинил законопроект о возврате к переходу на летнее время, а в январе рапортовал об успехах с составлением проекта новой Конституции. В апреле он оказался в числе депутатов, подавших жалобу в Следственный комитет на новую главу Пушкинского музея Елизавету Лихачеву из-за ее слов об Иосифе Сталине.

Фото: Telegram-канал "Михаил Матвеев коммент"