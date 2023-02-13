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Новости 15:45

Думский коммунист направил в кабмин законопроект о возврате к переходу на летнее время

фото ЗакС политика Думский коммунист направил в кабмин законопроект о возврате к переходу на летнее время

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) направил для получения отзыва в правительство разработанный им законопроект о возврате перехода к зимнему и летнему времени, о чем сообщил 13 февраля в собственном Telegram-канале. К сообщению парламентарий приложил снимки отправленных бумаг.

"В целях рационального использования светлого времени суток на территории Российской Федерации осуществляется дополнительный сезонный перевод часовой стрелки ежегодно в последнее воскресенье марта в два часа на один час вперед и в последнее воскресенье октября в три часа на один час назад", — говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к проекту Матвеев напомнил, что переход с летнего на зимнее время был отменен в России в 2011 году. Результатом этого стало "существенное сокращение (от 16 до 58 процентов в зависимости от региона) эффективно потребляемого населением" светлого времени по вечерам в промежутке между 18:00 и 23:00, указал депутат. Он также указал на то, что отмена перехода на зимнее время негативно сказалась на жизни большинства россиян, а заодно поведал о якобы поступающих "многочисленных" обращениях граждан с требованием "установить время, обеспечивающее им полноценный световой день".

О подготовке соответствующего законопроекта Матвеев сообщал на прошлой неделе. До этого он рассказывал над работой по изменению текста Конституции, делясь планами закрепления в Основном законе трех государственных религий и изменения символики страны.

Фото: Telegram-канал "Михаил Матвеев коммент"


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