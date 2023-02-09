Думский коммунист озаботился возвращением перехода на летнее время

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ) анонсировал 9 февраля внесение в парламент законопроекта о возврате летнего времени.

"Пришло несколько обращений с просьбой вернуть переход на летнее/зимнее время. Подготовлю соответствующий законопроект и скоро внесу", — пообещал парламентарий в своем Telegram-канале.

Возможные упреки в том, что он "занимается ерундой", поскольку имеется "список из 150 более важных дел", Матвеев заблаговременно отверг. В обоснование своей позиции он приложил к посту видеоролик девятилетней давности, где он доказывает, что акции по смене часового пояса не вредят занятию более важными делами.

В конце января Матвеев поведал о работе думских коммунистов над изменением российской Конституции, в которой он принял активное участие. В частности, депутат предлагал ограничить работу президента двумя сроками по пять лет, предлагал установить три государственные религии, ограничить миграцию и заменить государственный флаг с нынешнего триколора на красное полотнище с серпом и молотом.

Фото: Telegram-канал "Михаил Матвеев коммент"