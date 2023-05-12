Голикова: На летнюю оздоровительную кампанию детей потратят почти 69 миллионов рублей

К предстоящей летней оздоровительной кампании детей планируется привлечь немногим менее 39,5 тысяч организаций, что почти на тысячу превышает показатели прошлого года, заявила 12 мая вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с регионами.

"Общий объем финансирования, <...> который запланирован регионами на организацию летней оздоровительной кампании 2023 года, составит 68,8 миллиарда рублей", — приводит слова чиновницы пресс-служба правительства. При этом Голикова оговорилась, что названная цифра дается на основании предварительных оценок.

Как ожидается, за период летней кампании организованным отдыхом получится охватить около 5,1 миллиона детей.

Ранее петербургский вице-губернатор Ирина Потехина сообщала о том, что за лето отдохнуть в детских лагерях смогут около 30 тысяч юных горожан.

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