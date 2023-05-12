Директора петербургской школы отправили под арест по коррупционному делу

Октябрьский райсуд Петербурга отправил под домашний арест директора петербургской школы № 691 Ирину Карпицкую в рамках уголовного дела о взятках (ст. 290 УК). О мере пресечения рассказывает объединённая пресс-служба городских судов.

Как считает сторона следствия, будучи руководителем учебного заведения Карпицкая вступила в преступный сговор с Никитой Парфеновым, занимающим должность замдиректора по учебно-воспитательной работе, а также Алексеем Паушевым, работающим в должности замдиректора по воспитательной работе, пообещала покровительство ряду сотрудников. Так, с учителя музыки потребовали 32 тысячи рублей за "создание для неё благоприятных условий труда, в том числе начисление повышенной премии по итогам работы". Таким образом, Карпицкой и подельникам удалось заполучить более 200 тысяч рублей.

Указывается, что директор вину в инкриминируемом правонарушении признала. Суд назначил ей домашний арест до 27 июня.

Днём ранее в школе, а также дома у фигурантов разбирательства были проведены обыски.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга