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Директора петербургской школы отправили под арест по коррупционному делу

фото ЗакС политика Директора петербургской школы отправили под арест по коррупционному делу

Октябрьский райсуд Петербурга отправил под домашний арест директора петербургской школы № 691 Ирину Карпицкую в рамках уголовного дела о взятках (ст. 290 УК). О мере пресечения рассказывает объединённая пресс-служба городских судов.

Как считает сторона следствия, будучи руководителем учебного заведения Карпицкая вступила в преступный сговор с Никитой Парфеновым, занимающим должность замдиректора по учебно-воспитательной работе, а также Алексеем Паушевым, работающим в должности замдиректора по воспитательной работе, пообещала покровительство ряду сотрудников. Так, с учителя музыки потребовали 32 тысячи рублей за "создание для неё благоприятных условий труда, в том числе начисление повышенной премии по итогам работы". Таким образом, Карпицкой и подельникам удалось заполучить более 200 тысяч рублей.

Указывается, что директор вину в инкриминируемом правонарушении признала. Суд назначил ей домашний арест до 27 июня.

Днём ранее в школе, а также дома у фигурантов разбирательства были проведены обыски.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга


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