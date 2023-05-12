Единоросс Перминов высказался против отмены трехдневного голосования

Трехдневное голосование удобнее для избирателей и потому точнее отражает их волеизъявление, заявил 12 мая ТАСС замсекретаря генерального совета "Единой России", сенатор Сергей Перминов. Таким образом он прокомментировал инициативу сенатора Елены Афанасьевой (ЛДПР) о возвращении к однодневному голосованию.

"Трехдневное голосование удобно, безопасно, это дает возможность проголосовать в удобное для человека время большему количеству избирателей. И, как следствие, это приводит к более референтным результатам", — поделился соображениями единоросс.

Перминов заявил, что не поддерживает идею коллеги по Совету Федерации. По его мнению, сложившаяся за годы пандемии практика трехдневного голосования положительно себя показала и потому ее следует закрепить законодательно.

Ранее стало известно о том, что сенатор Афанасьева обратилась к председателю ЦИК Элле Памфиловой с предложением вернуться к однодневному голосованию уже на предстоящих выборах в сентябре. Свою позицию она аргументировала ссылкой на сообщение ВОЗ о прекращении чрезвычайной ситуации, введенной из-за пандемии коронавируса.

Фото: Telegram-канал Perminov_SN