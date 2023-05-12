Сенатор Афанасьева предложила вернуться к однодневному голосованию в связи с отменой ЧС из-за пандемии

В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, выборы в сентябре 2023 года следует проводить за один день, а не растягивать на три, считает сенатор Елена Афанасьева. Своими соображениями она поделилась в письме на имя главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, передает 12 мая ТАСС.

"Предлагаю Центральной избирательной комиссии РФ воспользоваться своим правом и уже в ходе ближайшего Единого дня голосования в сентябре 2023 года вернуться к привычному однодневному голосованию вместо трехдневного", — написала Памфиловой сенатор со ссылкой на решение ВОЗ.

Афанасьева также выразила мнение, что "единый день голосования должен соответствовать своему названию", а приемлемая в условиях пандемии мера "не должна превратиться в постоянную". Свою позицию она аргументировала в том числе тем, что голосование в течение одного дня избавит членов избирательных комиссий от добавочной нагрузки и убережет бюджет от лишних трат. Сэкономленные таким способом средства, по ее мнению, могут пригодиться для проведения СВО.

На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил о прекращении режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. В Роспотребнадзоре на заявление откликнулись словами, что продолжают следить за ситуацией с ковидом. В четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам о постепенном снятии ограничений, связанных с противодействием распространению заболевания.

Фото: Telegram-канал "Сенатор ЕВА"