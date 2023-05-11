Голикова заявила о постепенном снятии ковидных ограничений в России

Связанные с угрозой коронавируса ограничения постепенно снижаются в России, заявила 11 мая вице-премьер Татьяна Голикова журналистам, отвечая на вопрос о планах российских властей по отмене существующих запретов, введенных на фоне решения ВОЗ.

"Постепенно снижаем все ограничения", — приводит ответ Голиковой РИА "Новости".

На прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус объявил об отмене статуса чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. В Роспотребнадзоре на заявление откликнулись сообщением о том, что продолжают следить за ситуацией с заболеваемостью.

В Петербурге постановление № 121, регламентирующее меры борьбы с коронавирусом, в последний раз продлевалось в конце марта сроком до 31 мая. Сейчас в городе запрещено устраивать публичные акции, включая одиночные пикеты, а также курить кальян в общественных местах.