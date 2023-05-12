Монрепо и Выборгский замок попали в список самых посещаемых мест России

Расположенные в Ленобласти парк Монрепо и Выборгский замок попали в топ-50 наиболее популярных музеев России в 2022 году, следует из рейтинга The Art Newspaper Russia, чьи данные приводит пресс-служба администрации региона.

В течение года Монрепо посетили свыше 420 тысяч человек, что позволило зелёной зоне занять 35-е место в списке. Выборгский замок в то же время привлёк внимание 227 тысяч граждан, что обеспечило ему 45-ю строчку в рейтинге.

Заместитель председателя правительства Ленобласти Владимир Цой подчеркнул, что Выборг готов взять и более высокую планку.

"Мы видим, что интерес туристов к открывающимся после реставрации памятникам растет. Они становятся "центром притяжения" как для местных жителей, так и для гостей региона. Поэтому по итогам 2023 года мы имеем все шансы значительно улучшить свои показатели", — уверен чиновник.

Добавим также, ранее глава петербургского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщил, что только на майские праздники город на Неве посетили порядка 770 тысяч человек.