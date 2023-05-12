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Новости 14:36

Корнеев: На майские праздники Петербург посетили около 770 тысяч гостей

фото ЗакС политика Корнеев: На майские праздники Петербург посетили около 770 тысяч гостей

В период майских праздников отдохнуть в Петербург приехали около 770 тысяч человек, рассказал ТАСС глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Названная цифра оказалась выше той, на которую рассчитывали в Смольном, а заодно превысила полученные годом ранее показатели.

"По уточненным данным, в майские праздники 2023 года город Санкт-Петербург посетили около 770 тысяч гостей, среди которых около 570 тысяч туристов и порядка 200 тысяч экскурсантов", — рассказал Корнеев. Разница между двумя категориями путешественников заключается в том, что последние приезжают в город на один день.

При этом в конце апреля глава комитета говорил о том, что надеется на приезд в Петербург 600 тысяч человек. В то же время на майские праздники в 2022 году город посетили около 560 тысяч гостей.

Максимальная загрузка классифицированных гостиниц наблюдалась в этот раз 29-30 апреля и 6-7 мая, достигнув соответственно 74-78% и 92-94%.


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