Прокуратура потребовала от МО "Южно-Приморский" и МО "Константиновское" отремонтировать дорогу

Сотрудники прокуратуры Красносельского района обратили внимание на неудовлетворительное состояние внутриквартальных проездов. Прокурор района внес представления главам ответственных муниципалитетов, сообщили в пресс-службе ведомства 12 мая.

Проблемные участки обнаружили во дворах на проспекте Кузнецова и улице Рихарда Зорге, а также возле школы № 7 Красносельского района. На проезжей части есть выбоины, размеры которых мешают проезду автомобилей.

Упомянутые участки находятся на территории МО "Южно-Приморский" и МО "Константиновское". Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений.

Напомним, в конце апреля прокуратура внесла представления пяти муниципалитетам, которые не публиковали на своих сайтах необходимую информацию.

Константин Леньков