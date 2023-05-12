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Муниципал 19:06

Прокуратура потребовала от МО "Южно-Приморский" и МО "Константиновское" отремонтировать дорогу

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала от МО "Южно-Приморский" и МО "Константиновское" отремонтировать дорогу

Сотрудники прокуратуры Красносельского района обратили внимание на неудовлетворительное состояние внутриквартальных проездов. Прокурор района внес представления главам ответственных муниципалитетов, сообщили в пресс-службе ведомства 12 мая. 

Проблемные участки обнаружили во дворах на проспекте Кузнецова и улице Рихарда Зорге, а также возле школы № 7 Красносельского района. На проезжей части есть выбоины, размеры которых мешают проезду автомобилей. 

Упомянутые участки находятся на территории МО "Южно-Приморский" и МО "Константиновское". Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений. 

Напомним, в конце апреля прокуратура внесла представления пяти муниципалитетам, которые не публиковали на своих сайтах необходимую информацию. 

Константин Леньков


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