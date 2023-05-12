Комтранс приступил к обходам планируемой зоны платной парковки на Васильевском острове

Специалисты Городского центра управления парковками совместно с сотрудниками администрации Василеостровского района и проектировщиками провели 12 мая первый пеший обход планируемой зоны платной парковки, сообщили в комитете по транспорту. Целью прогулки стал сбор сведений о состоянии дорожной ситуации на улицах для последующей корректировки плана организации движения.

"Были осмотрены Клубный переулок, улица Опочинина от Шкиперского протока до Малого проспекта В. О. и Кожевенная линия", — уведомили в комтрансе. Кожевенную линию назвали "одной из самых запаркованных" территорий из увиденных во время обхода.

В Василеостровском районе зона платной парковки заработает с 1 ноября, ее границей станет Наличная улица. Стоянка автомобилей к западу от нее останется бесплатной. Местные жители смогут оформить парковочное разрешение и оставлять автомобили в пределах района, стоимость его составит 1,8 тысячи рублей в год.

Ранее с аналогичными обходами чиновники принялись исследовать Петроградскую сторону, где зона платной парковки заработает с 1 июля. Первая такая прогулка состоялась в конце марта.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"