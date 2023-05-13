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Новости 12:05

Петербургский бренд одежды занял опустевшие площади в ТРЦ "Галерея"

фото ЗакС политика Петербургский бренд одежды занял опустевшие площади в ТРЦ "Галерея"

В два пустующих зала на разных этажах в ТРЦ "Галерея" въехала петербургская фирма Love Republic, о чем пишет РБК Петербург. Открытие флагманского магазина состоялось накануне, 12 мая. 

Ранее торговые площади, достигающие 1 тысячи кв. метров, занимал магазин белья Victoria's Secret. Компания, как и многие другие бренды одежды, покинула российский рынок на фоне западных санкций.

Активность Love Republic на рынке привела к тому, что за первый квартал нынешнего года продажи компании в годовом выражении выросли на 40%, а средний чек вырос на 20%.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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