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Новости 14:35

Вслед за вертолетом в Брянской области разбился российский истребитель

фото ЗакС политика Вслед за вертолетом в Брянской области разбился российский истребитель

В Брянской области потерпел крушение российский самолет Су-34, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. 

По словам собеседника агентства, судьба находившихся на борту истребителя пока не известна. В обстоятельствах происшествия разбираются компетентные органы.

Ранее в субботу в той же Брянской области загорелся в воздухе и рухнул вертолет Ми-8. По уточненным данным, погибли двое человек, находившихся на его борту.

Как сообщают медиапроекты Baza и Mash, в Брянской области ввели план "Перехват".

фото: pixabay


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