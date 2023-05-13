Вслед за вертолетом в Брянской области разбился российский истребитель

В Брянской области потерпел крушение российский самолет Су-34, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, судьба находившихся на борту истребителя пока не известна. В обстоятельствах происшествия разбираются компетентные органы.

Ранее в субботу в той же Брянской области загорелся в воздухе и рухнул вертолет Ми-8. По уточненным данным, погибли двое человек, находившихся на его борту.

Как сообщают медиапроекты Baza и Mash, в Брянской области ввели план "Перехват".

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