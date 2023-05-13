Милонов считает, что арестованному священнику "частично спасли душу"

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал задержание и помещение под домашний арест священнослужителя Василия Бойко, обвиняемого в попытке похитить человека. По мнению единоросса, силовики оказали своего рода услугу представителю клира.

"Полицейские оперативно не дали зверству случиться, спасибо им большое, потому что они частично спасли душу этого человека, которого лукавый подкараулил", - приводит слова Милонова портал 78.ru.

Депутат признал, что суть предъявленных Бойко обвинений исключает для последнего возможность дальнейшего служения. Более того, в случае обвинительного приговора встанет под вопрос право осужденного продолжать иметь церковный сан.

По версии следствия, настоятель церкви Святого Великомученика Иерофея Афинского решил заплатить 60 тысяч рублей за похищение коллеги, поскольку видел в нем угрозу для своей карьеры. Бойко взяли с поличным накануне.