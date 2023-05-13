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Новости 12:48

Настоятеля петербургского храма отправили под домашний арест

фото ЗакС политика Настоятеля петербургского храма отправили под домашний арест

Василеостровский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил под домашний арест священнослужителя Василия Бойко, задержанного накануне, передает объединенная пресс-служба городских судов. Ему вменяют подготовку похищения человека (ч. 2 ст. 126 УК с применением ч. 3 ст. 33 УК).

По версии следствия, священник готов был заплатить за похищение коллеги 60 тысяч рублей. Мотив состоял в том, что коллега мог распространить порочащие Бойко сведения и был заинтересован в отстранении его от церковной должности. Фигуранта дела взяли с поличным. 

Бойко — настоятель церкви Святого Великомученика Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка в Центральном районе. Он живет в Ленобласти. Ему теперь нельзя покидать выходить из дома, пользоваться интернетом и выходить на связь со свидетелями по делу.


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