Минюст хочет наделять статусом иноагентов выступающих против "духовно-нравственных ценностей"

Министр юстиции России Константин Чуйченко, выступая на секции "Бесогон и право" Петербургского международного юридического форума, высказался об иностранных агентах. По мнению главы Минюста, наделять этим статусом стоит наделять тех, кто выступает против "духовно-нравственных ценностей".

"Что такое иностранный агент? Бытует мнение, что это привлечение к ответственности. Ничего подобного. Это всего лишь наделение статуса, который предполагает необходимость соблюдения определенных поведенческих условий. Этот статус сейчас он должен приобретать в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей. Поскольку это уже, извините, элемент государственной политики", - заявил Чуйченко.

Он также добавил, что иноагентов стоило бы лишать не только государственного финансирования, но и вообще возможности зарабатывать деньги.

Чуйченко также назвал "духовно-нравственную ценность" правовым институтом, основу которого заложили поправки в Конституцию 2020 года. По словам министра, раз существует такой институт, то его надо охранять.

Секцию "Бесогон и право" вел режиссер Никита Михалков. Примерно треть дискуссии занял показ нарезки фрагментов его телепрограммы "Бесогон".

Днем ранее Чуйченко заявил на форуме, что трансгендеров необходимо лечить, а не давать им возможность легально сменить пол в документах.