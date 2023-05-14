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Новости 12:53

Володин устроил опрос на тему запрета ночной торговли алкоголем

фото ЗакС политика Володин устроил опрос на тему запрета ночной торговли алкоголем

Председатель Госдумы Вячеслав Володин устроил 14 мая среди подписчиков своего Telegram-канала опрос о судьбе "наливаек". Парламентария заинтересовало, как россияне отнесутся к идее запрета на ночную работу таких "псевдокафе".

"Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых "наливаек": днём они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе", — написал Володин и поинтересовался, считают ли подписчики правильным установление запрета таким заведениям на ночную торговлю спиртным.

Большинство опрошенных поддержало идею введения запрета. По состоянию на момент выхода заметки 79 % проголосовали за это. Против ограничения ночной торговли алкоголем высказались 11 %, еще 10 % сообщили, что эта тема им безразлична.

Ранее стало известно о том, что в Минздраве подумывают о введении новых ограничений на торговлю спиртным. Среди прочих идей называлось и установление запрета на продажу алкоголя с 20:00.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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