Володин устроил опрос на тему запрета ночной торговли алкоголем

Председатель Госдумы Вячеслав Володин устроил 14 мая среди подписчиков своего Telegram-канала опрос о судьбе "наливаек". Парламентария заинтересовало, как россияне отнесутся к идее запрета на ночную работу таких "псевдокафе".

"Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых "наливаек": днём они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе", — написал Володин и поинтересовался, считают ли подписчики правильным установление запрета таким заведениям на ночную торговлю спиртным.

Большинство опрошенных поддержало идею введения запрета. По состоянию на момент выхода заметки 79 % проголосовали за это. Против ограничения ночной торговли алкоголем высказались 11 %, еще 10 % сообщили, что эта тема им безразлична.

Ранее стало известно о том, что в Минздраве подумывают о введении новых ограничений на торговлю спиртным. Среди прочих идей называлось и установление запрета на продажу алкоголя с 20:00.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина