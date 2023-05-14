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Новости 13:09

Нападение на фельдшера в Петербурге стало уголовным делом

фото ЗакС политика Нападение на фельдшера в Петербурге стало уголовным делом

Избиение в центре Петербурга приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи обернулось уголовным делом, сообщили 14 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону. Произошедшее было квалифицировано по статье о побоях (ч. 1 ст. 116 УК РФ).

Сигнал о нападении на медика поступил правоохранителям ночью в среду, 10 мая. Как выяснилось, врачебная бригада прибыла по вызову на улицу Ломоносова для оказания помощи. В процессе завязался конфликт между 29-летним горожанином и 32-летним фельдшером, который в дальнейшем перерос в драку.

В результате инцидента медику потребовалась помощь коллег, после чего он был в удовлетворительном состоянии отпущен домой. Агрессор был задержан на месте драки подоспевшими сотрудниками полиции и Росгвардии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который затребовал доклад о происшествии.


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