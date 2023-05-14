В Эрмитаже рассказали об условиях передачи РПЦ раки Александра Невского

Государственный Эрмитаж 14 мая выступил с заявлением об условиях передачи Русской православной церкви гробницы Александра Невского. Как сообщается, последняя поступит в "безвозмездное временное пользование" РПЦ на 49 лет с возможностью продления этого срока в будущем.

Соглашение о передаче раки Эрмитаж и Петербургская митрополия заключили 10 мая, документ был утвержден и согласован Министерством культуры и патриархом Кириллом. Гробница принадлежит государству и входит в музейный фонд страны.

"Передача осуществляется Эрмитажем исходя из особого значения, которое сегодня приобрел образ святого благоверного великого князя Александра Невского, как небесного покровителя российского воинства и отечественной дипломатии. Встреча надгробия и мощей на территории Александро-Невской Лавры станет знаком особого общественного и духовного единения", — выразили уверенность в пресс-службе музея.

Договор оставляет за Эрмитажем право на одностороннее расторжение в случае несоблюдения РПЦ правил хранения и реставрации гробницы. Александро-Невская лавра обязуется соблюдать специальный температурно-влажностный режим для соблюдения сохранности памятника. Последний "очень хрупок" и потому нуждается в защите, ради чего его оградят специальной витриной, отметили в музее.

Основную часть гробницы планируется передать в срок до 1 декабря, остальное — по завершении реставрационных работ, продолжающихся с 2011 года.

Сообщения о передаче раки Александра Невского РПЦ появились в СМИ накануне. Представительница Петербургской митрополии Наталья Родоманова отреагировала на это призывом дождаться официальных комментариев.

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