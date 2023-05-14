"Ъ": Среди арендаторов растет спрос на помещения под магазины в Москве и Петербурге

Вакантность помещений в крупнейших торговых центрах Москвы и Петербурга начала снижаться, сообщил 14 мая "Коммерсантъ".

За неделю с 1 по 7 мая показатель Mall Index, отражающий количество посетителей на одну тысячу квадратных метров торговых площадей, превысил в Москве показатели аналогичного периода в прошлом году на 2 %, информирует издание со ссылкой на данные Focus Technologies. При этом в Петербурге этот показатель составил 4 %. В то же время относительно начала мая 2019 года посещаемость ТЦ в Москве оказалась ниже на 26 %, а в Петербурге — на 27 %.

При этом в NF Group изданию указали на наметившееся снижение доли пустующих помещений в московских ТЦ. "На места ушедших брендов приходят международные ритейлеры (Турция, Белоруссия, Италия), оставшиеся на российском рынке, и локальные игроки, преимущественно сетевые игроки", — отметили там.

Что касается стрит-ретейла, то сейчас на главных торговых улицах Петербурга пустуют 10,2 % площадей, в то время как годом ранее вакантными оставались 5,6 %. По мнению замглавы департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлии Кузнецовой, в дальнейшем следует ожидать снижения вакантности. По ее словам, в период с апреля 2022 года по конец марта 2023 года в Петербурге открылись 108 новых магазинов. Этот показатель ниже, чем годом ранее — тогда появилось 126 новых торговых точек. С другой стороны, наблюдается уменьшение количества закрытий (со 115 до 93).

Ранее сообщалось о том, что два пустующих зала в ТРЦ "Галерея" занял петербургский бренд женской одежды Love Republic.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру