Депутат Буцкая заявила о необходимости законодательного определения понятия многодетной семьи

В России на федеральном уровне следует узаконить понятие многодетной семьи, заявила 14 мая "Парламентской газете" первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По мнению парламентария, это в том числе позволит женщинам с тремя и более детьми не лишаться положенных льгот при переезде в другой регион.

"Мы должны определить, что такое многодетная семья, на федеральном уровне", — заявила изданию депутат. Она уточнила, что полагает первоочередной задачей утверждение единого статус в масштабах всей России.

Рассуждая о положении семей, Буцкая отметила, что сейчас "50-80 процентов семей берут льготную ипотеку на однокомнатную квартиру". В такой ситуации, по ее мнению, говорить о рождение двух или трех детей представляется проблематичным. В качестве возможного решения проблемы она допустила уменьшение процентов по ипотеке после рождения третьего или четвертого ребенка. Другим вариантом может стать создание системы, при которой кредит на большие квартиры будет предполагать меньшие платежи, добавила она.

Ранее Буцкая выступала за то, чтобы "вывести" аборты из коммерческих клиник, оставив их только в государственных медучреждениях.