В ЦБ высказались за усиление ответственности для незаконных инвестсоветчиков

В России следует усилить ответственность за раздачу незаконных инвестиционных советов, в том числе поступающих от блогеров и анонимных Telegram-каналов, заявил РИА "Новости" член совета директоров Центробанка Михаил Мамута. Он сослался на жалоб россиян, последовавших таким рекомендациям и лишившимся денег.

"Нужно усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, потому что последствия их близки к злоупотреблению правом. Здесь много реально проблем, они требуют системных решений: мы сейчас с коллегами из других ведомств это обсуждаем", — заявил Мамута информагентству в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

По словам представителя ЦБ, речь идет о советах "как бы гуру" и анонимных Telegram-каналов, которые не являются участниками саморегулируемых организаций финансового рынка и не включены в список инвестсоветников Банка России. Очень часто они подталкивают клиентов к вложению средств в нерегулируемые компании, что можно охарактеризовать как "псевдодоверительное управление" или "псевдоброкеридж", добавил Мамута. Прогорев, такие клиенты принимаются жаловаться в МВД и прокуратуру, добавил он.

Для противодействия такой ситуации требуется улучшение института инвестсоветчиков, полагает представитель финансового регулятора. Он также высказался в поддержку законопроекта, устанавливающего запрет на привлечение средств в компании, которые не находятся под надзором ЦБ.

В начале мая Центробанк выпустил разъяснение о том, что участники СВО имеют право оформления кредитных каникул "задним числом". Такое правило будет действовать вплоть до конца 2023 года.

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