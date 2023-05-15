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Новости 13:29

В РПЦ предложили скорректировать законодательство с учетом нравственности

фото ЗакС политика В РПЦ предложили скорректировать законодательство с учетом нравственности

Российское законодательство можно было бы изменить в целях приведения его к нравственным устоям, заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в ходе видеомоста между Москвой и Минском. Он также высказался о необходимости признания "асоциальности" абортов.

В своем выступлении священник поделился мнением о том, что "очень важно задуматься" о реформировании государственно-общественной экспертизы законодательства. "В правовом поле можно начать с пересмотра существующих законов, их экспертизы на соответствие трем составляющим: на суверенность, на семейно-демографическую целесообразность и ее нравственную составляющую", — приводит его слова ТАСС.

Лукьянов также призвал выработать отношение общества и государства к абортам. Он заявил о необходимости признать "асоциальность этого явления и более ясно сформулировать его последствия и направление усилий по его искоренению" и выразил уверенность, что это бы оздоровило общество и стало сигналом "всем нравственно здоровым силам во всем мире".

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко объявил "духовно-нравственные ценности" правовым институтом, основу которого заложила обновленная в 2020 году Конституция страны. Выступающих против подобных ценностей граждан чиновник считает нужным объявлять иноагентами.


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