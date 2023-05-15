Последние заводы IKEA сменили названия

Последние два завода IKEA, базировавшихся в России, окончательно сменили свои названия. Новый владелец предприятий, "Икеа Индастри Вятка", решил переименовать их в "Лузалес-Вятка" и "Лузалес-Тихвин". Соответствующая информация появилась в выписке ЕГРЮЛ от 11 мая.

"Икеа Тихвин Индастри" был основан в Ленобласти 22 года назад.

Порядка половины пиломатериалов, производимых на заводских мощностях, уходили на экспорт. Среди прочего, в России собирались гостиные и спальни серии "Хемнес", "Трофаст", "Ивар".

"Икеа Индастри Вятка" образовалась 30 лет назад.

Ранее, напомним, новый владелец завода IKEA, расположенного в Новгородской области, переименовал предприятие в ООО "Экстраверт".