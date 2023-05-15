Депутат ЗакСа около часа беседовал с телефонными мошенниками  

Лидера фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрия Павлова попытались обмануть телефонные мошенники. Злоумышленники представлялись "сотрудником ФСБ" и "работниками Центрального банка". Об этом депутат рассказал в своем Telegram-канале.

Сперва Павлову позвонила некая Екатерина Андреевна, которая рассказала об утечке данных в одном из коммерческих банков и уголовном деле о мошенничестве (ст. 159 УК) в отношении сотрудника, передавшего данные третьим лицам. Кроме того, собеседница предупредила парламентария о недопустимости распространения данных предварительного следствия. Всего ему позвонили четыре человека, которые, рассказали, что в отделение банка ни в коем случае нельзя обращаться, а также сообщили, что на его имя уже взят кредит. Еще пытались узнать, есть ли потенциальные недоброжелатели в его окружении.

- Я не думаю, что представляю для кого-то интерес большой, - скромно заявил Павлов.

- Ну все же, может у вас недоброжелатели есть, на работе конфликты возникали, - продолжали на том конце трубки.

Общение с мошенниками заняло у Павлова примерно час. Последний собеседник оказался самым серьезным - представился следователем из ФСБ.

- Дорогой мой, вы у нас человек непростой, товарищ. Такого рода деятельности как вы - далеко не простой человек. Или вы поменяли свой род деятельности? - интересовался собеседник под видом сотрудника ФСБ".

Последний звонивший вел разговор с меньшим энтузиазмом, чем его предшественники. Все закончилось приглашением на Литейный, где находится здание ведомства, но точный кабинет не назвал, пообещав перезвонить позже. После беседы депутат решил написать заявление в полицию.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти не понаслышке знакомы с телефонными мошенниками. Ранее о своем опыте общения с такими аферистами рассказывал начальник петербургского Главка Роман Плугин, который посоветовал звонящим идти "в ту сторону".

Константин Леньков