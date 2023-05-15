В Петербурге стартуют испытания тепловых сетей

Начиная с 15 мая в Петербурге начинаются гидравлические испытания на тепловых сетях, следует из сообщения комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Горожан попросили быть осторожными и не приближаться к местам разлива воды.

Как рассказали в комитете, испытания сетей ГУП "ТЭК СПб" и ООО "Петербургтеплоэнерго" стартуют 15 мая, спустя два дня к ним присоединится АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", а проверка сетей ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" начнется 24 мая. Всего в межотопительный сезон запланировано проведение 696 испытаний. При этом будет отключаться подача горячей воды, с графиками перекрытий можно ознакомиться на сайтах теплоснабжающих организаций.

"Во время испытаний температура теплоносителя будет достигать 40 °С. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению просит горожан быть внимательными и не приближаться к местам разлива воды", — отметили в пресс-службе. При обнаружении разливов или проседания грунта горожан попросили звонить по номерам 112 или 004.

Подготовка к следующему отопительному сезону стартовала в Ленобласти на прошлой неделе. На приведение теплосетей в порядок из регионального бюджета выделили 450 миллионов рублей.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению/ "ВКонтакте"