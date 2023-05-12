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Новости 14:20

Ленобласть потратит свыше 450 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону

фото ЗакС политика Ленобласть потратит свыше 450 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону

Подготовка к наступлению следующего отопительного сезона стартовала в Ленинградской области, сообщили 12 мая в пресс-службе региональной администрации. При этом подача тепла в батареи до сих пор продолжается в 12 районах области.

Как рассказал глава местного комитета по ТЭК Сергей Морозов, на территории региона среди прочего ведется ремонт и проверка труб и котельных. Сами котельные при этом переводятся на природный газ.

"Из регионального бюджета выделено более 450 миллионов рублей на ремонт теплосетей протяженностью более 7 900 погонных метров, а также 15 инфраструктурных объектов", — отметил чиновник.

К настоящему времени отопительный сезон в Ленобласти завершился в половине поселений, в том числе полностью в Выборгском, Волосовском, Гатчинском, Киришском и Ломоносовском районах. В дюжине других он должен закончиться в срок до 15 мая включительно.

В Петербурге отопительный сезон завершился в ночь на 11 мая.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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