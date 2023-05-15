Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства контрактникам из числа иностранцев

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении иностранцам российского гражданства в упрощенном порядке при условии заключения контракта о прохождении воинской службы в период СВО. Документ опубликован 15 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, правом на получение гражданства будут обладать "иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях на срок один год".

Наравне с контрактниками российский паспорт смогут получить их супруги, дети и родители.

Стоит отметить, что нынешний указ о предоставлении гражданства в упрощенном порядке контрактникам смягчает положения предыдущего, подписанного Путиным в конце сентября. Предыдущая версия предполагала, что иностранцы должны участвовать в боевых действиях не менее шести месяцев, а срок контракта должен быть от одного года. Исключение предусматривалось лишь для получивших ранения военнослужащих, которым гражданство могли предоставить за меньший срок участия в СВО.