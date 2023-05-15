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Новости 17:48

Мантуров объявил о сокращении списка параллельного импорта ради мотивации российских производителей

фото ЗакС политика Мантуров объявил о сокращении списка параллельного импорта ради мотивации российских производителей

Минпромторг планирует приступить к постепенному сокращению списка товаров для параллельного импорта, заявил в интервью ТАСС вице-премьер — глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, целью этого станет повышение мотивации отечественных производителей.

Как сообщил чиновник, Минпромторг с конца 2022 года обновляет перечень ввозимой по параллельному импорту продукции, постепенно сокращая его. "Имею в виду, что мы максимально старались сбалансировать рынок и этих целей практически достигли. Будем теперь продолжать сокращать перечень, чтобы мотивировать и создавать условия для местных производителей", — поведал он.

Мантуров заявил, что за время реализации программы параллельного импорта получилось насытить рынок необходимыми товарами. В частности, в страну продолжает поставляться оборудование для промышленных предприятий.

Постановление об отмене ответственности за так называемый параллельный импорт было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в марте 2022 года. В мае того же года Минпромторг опубликовал перечень товаров, разрешенных к ввозу посредством этого механизма.


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