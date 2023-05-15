Стремление петербуржцев в зону СВО растет, объявил Беглов

В Петербурге растет количество людей, стремящихся попасть в зону спецоперации, поделился наблюдениями губернатор Александр Беглов. Конкретных цифр в подтверждение своих слов он не привел, зато поведал о появлении на сайте Смольного специальной кнопки с информацией о записи на службу по контракту.

Заявление прозвучало во время традиционного обращения градоначальника к петербуржцам в эфире "Радио России". Повествование он начал с рассказа о том, что в начале мая с Витебского вокзала в зону СВО отправился новый отряд добровольцев. "Отмечу, что число желающих заключить контракт с Министерством обороны в Петербурге растет", — продолжил Беглов и перешел к рассказу о том, как горожане могут получить информацию о службе.

"На первой странице официального сайта администрации Петербурга появилась специальная кнопка о службе по контракту. Нажав ее, кандидат в добровольцы может получить основную информацию об этой важной работе для настоящих мужчин, а затем уточнить индивидуальную программу дальнейших действий в одном из информационных пунктов для контрактников. Сегодня они действуют во всех районах нашего города", — уведомил слушателей глава города.

Помимо способов получить информацию о контрактной службе Беглов заострил внимание на льготах для добровольцев. Он упомянул "расширенный социальный пакет", предназначенный для участников СВО и членов их семей из Петербурга, а также упомянул о планах открытия к лету регионального отделения фонда "Защитники Отечества", возглавляемого супругой главы Кузбасса Анной Цивилевой.

"Это позволит нам вывести на новый уровень поддержку ветеранов, вернувшихся из зон боевых действий", — выразил уверенность он.