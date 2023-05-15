ФСБ вынесла предостережение петербуржцу за попытку попасть в ВСУ

Федеральная служба безопасности вынесла официальное предупреждение жителю Петербурга, сообщил 15 мая ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства. Причиной этого послужило то, что горожанин якобы связался с представителями иностранного легиона ВСУ в попытке узнать об условиях поступления на службу.

Согласно сообщению ФСБ, петербуржец "предпринимал попытки установления контактов" с представителями одного из подразделений так называемого иностранного легиона Украины, участвующего в боевых действиях против российской армии. Целью установления контактов объявили "последующее оказание им различного рода помощи".

Согласно заявлению спецслужбы, петербуржец связался с украинской стороной в конце 2022 года. Среди прочего его будто бы интересовало, как попасть в иностранный легион ВСУ, в том числе в случае мобилизации в армию России. Подобные действия в ФСБ сочли подготовкой условий к совершению государственной измены (ст. 275 УК РФ), в связи с чем предъявили гражданину официальное предостережение.

На прошлой неделе суд в Крыму отправил в СИЗО местного жителя по делу о передаче ВСУ сведений о дислокации российских подразделений.