Экс-сотрудник американского консульства арестован в России

Бывший сотрудник консульства США Роберт Шонов арестован по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ), сообщил 15 мая ТАСС. Задержание произошло во Владивостоке, откуда гражданина доставили в Москву.

Как сообщается, после задержания Шонов был допрошен, после чего ему предъявили обвинение. "В отношении обвиняемого избран арест", — поведал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Арестованный был перевезен в столицу, где содержится в СИЗО "Лефортово". Максимальное наказание по вменяемой ему статье предполагает лишение свободы сроком на восемь лет.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге сотрудники ФСБ вынесли официальное предупреждение местному жителю за попытку попасть в ряды ВСУ.