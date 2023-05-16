ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:27

ФСБ хочет получить право на проведение обысков без решения суда

фото ЗакС политика ФСБ хочет получить право на проведение обысков без решения суда

Федеральная служба безопасности хочет получить право на проведение обысков в жилищах и автомобилях граждан, следует из проекта инструкции, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предполагает, что проведение обыска должно проходить на основании судебного решения и при наличии информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противозаконного деяния и лицах, его совершающих, а также о создающих угрозу безопасности страны событиях и действиях.

В то же время в тексте отдельно упоминаются "случаи, которые не терпят отлагательства и могут привести ‎к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления". В подобных ситуациях ФСБ хочет разрешить проведение обыска "на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа безопасности" с обязательным последующим уведомлением суда в течение 24 часов.

На проведение "иных обследований" потребуется санкция одного из руководителей спецслужбы. Это может быть директор ФСБ, его первый заместитель и ряд других высокопоставленных сотрудников ведомства. В не терпящих отлагательств случаях сотрудники ФСБ могут провести обыски без постановления, но с уведомлением руководства.

Накануне стало известно о том, что в Петербурге ФСБ вынесла официальное предостережение местному жителю за попытку попасть в ВСУ.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама