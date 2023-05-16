ФСБ хочет получить право на проведение обысков без решения суда

Федеральная служба безопасности хочет получить право на проведение обысков в жилищах и автомобилях граждан, следует из проекта инструкции, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предполагает, что проведение обыска должно проходить на основании судебного решения и при наличии информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противозаконного деяния и лицах, его совершающих, а также о создающих угрозу безопасности страны событиях и действиях.

В то же время в тексте отдельно упоминаются "случаи, которые не терпят отлагательства и могут привести ‎к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления". В подобных ситуациях ФСБ хочет разрешить проведение обыска "на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа безопасности" с обязательным последующим уведомлением суда в течение 24 часов.

На проведение "иных обследований" потребуется санкция одного из руководителей спецслужбы. Это может быть директор ФСБ, его первый заместитель и ряд других высокопоставленных сотрудников ведомства. В не терпящих отлагательств случаях сотрудники ФСБ могут провести обыски без постановления, но с уведомлением руководства.

Накануне стало известно о том, что в Петербурге ФСБ вынесла официальное предостережение местному жителю за попытку попасть в ВСУ.