Депутат от ЛДПР предложил расширить статус ветерана ВОВ

Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) выступил с инициативой распространить статус ветерана Великой Отечественной войны на военнослужащих, участвовавших в "боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии" вплоть до конца 1953 года, сообщил 16 мая ТАСС. Соответствующий законопроект подготовлен и направлен в правительство для получения отзыва.

В настоящее время к ветеранам приравнены в том числе лица, участвовавшие в операциях на указанных территориях в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. В то же время, по словам Кошелева, имеются документы об операциях, которые проводились там и в последующие годы.

"По данным ФКУ "Российский государственный военный архив", общая численность частей внутренней охраны МВД, которые вели борьбу с бандитизмом, к 1 июля 1953 года составляла 21 351 человек", — заявил Кошелев.

На основании сведений о количестве задействованных военнослужащих депутат пришел к выводу о том, что тысячи из них лишены статуса ветерана ВОВ. Исправить подобную ситуацию призван его законопроект.

Накануне о ветеранах рассуждал губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно его уверениям, на встречах ко Дню Победы они якобы выражали поддержку курса президента.