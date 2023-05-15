Беглов поблагодарил пришедших на Пискаревское кладбище петербуржцев

Губернатор Александр Беглов в своем обращении по "Радио России" 15 мая поблагодарил петербуржцев, пришедших на Пискаревское кладбище во время мероприятий ко Дню Победы. Также он поведал о встречах с ветеранами, не преминув указать на их поддержку курса президента Владимира Путина.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто побывал в эти дни на Пискаревском мемориальном кладбище, на других братских могилах. Многие петербуржцы шли возлагать цветы с фотографиями своих воевавших предков", — заявил Беглов в радиоэфире. При этом он обошел стороной вопрос недопуска петербуржцев к мемориалу во время официальных церемоний 8 мая, из-за чего ряду горожан пришлось дожидаться своей очереди за забором.

В своей речи Беглов не преминул упомянуть о единовременных выплатах из городского бюджета 248 тысячам ветеранов Великой Отечественной из Петербурга. Также он поведал о встречах с ветеранами и блокадниками, упомянув свое посещение дома ветеранов войны и труда № 2 на Вязовой улице и участника войны Михаила Володина. В качестве подарка жителям социального учреждения были преподнесены "три комплекта садовой мебели и дополнительный автобус".

"Отмечу, что при личных встречах, на возложении цветов, во время чаепитий ветераны просили передать слова поддержки президенту России и благодарили город за теплую праздничную атмосферу на улицах и площадях", — поведал радиослушателям губернатор.

Отметим, что накануне торжеств глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова рекомендовала горожанам воздержаться от посещения Пискаревского кладбища 8 мая либо же запланировать поездку на вторую половину дня. Призыв услышали не все, из-за чего им пришлось дожидаться завершения торжественно-траурной церемонии.