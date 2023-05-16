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Новости 11:28

Бастрыкина заинтересовало проблемное благоустройство сквера в Пушкинском районе

фото ЗакС политика Бастрыкина заинтересовало проблемное благоустройство сквера в Пушкинском районе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку сведений о возможных хищениях на благоустройстве сквера в Пушкинском районе Петербурга.

Как сообщает информационный центр СК, пользователи социальных сетей пожаловались на нарушения при исполнении контракта, который был заключен на значительную сумму. Утверждается, что привести зеленую зону в порядок подрядчик должен был еще в конце прошлого года. Тем не менее, территория до сих пор не убрана от строительного мусора. Отсутствует также новый газон.

От и. о. главы ГСУ СК по региону Олега Бобкова Бастрыкин ждет отчета о предварительных и окончательных результатах проверки.


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