Картаполов: Призванные на военные сборы не подлежат отправке в зону СВО

Пребывающие в запасе граждане России, подлежащие призыву на военные сборы в 2023 году, не будут отправляться в зону спецоперации, заявил 16 мая "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Конечно, никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи, плановые [сборы] проводятся ежегодно", — ответил Картаполов на вопрос о возможности отправки резервистов в Донбасс.

По заявлению депутата, на сборах граждане "отзанимаются положенное время", после чего вернутся к обычной жизни.

Президент Владимир Путин подписал 10 мая указ о призыве россиян на военные сборы. Документ содержит пять пунктов, из которых два предназначены для служебного пользования и не опубликованы.

Накануне петербургский губернатор Александр Беглов заявил, что среди петербуржцев растет стремление попасть в зону СВО.