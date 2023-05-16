ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:56

Ударившему сторонника СВО петербуржцу присудили исправительные работы

фото ЗакС политика Ударившему сторонника СВО петербуржцу присудили исправительные работы

Мировой судья в Петербурге приговорил к полугоду исправительных работ Дмитрия Мартыничева, которого преследуют за нападение в метрополитене на гражданина, поддерживающего военную спецоперацию. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, 5% полученной за этот срок зарплаты должно будет отойти в бюджет. 

Дело на Мартыничева завели по ст. 116 УК (побои). Суд установил, что конфликт начался из-за буквы Z, изображенной на одежде его оппонента. У последнего фигурант стал выяснять его отношение к спецоперации и, услышав одобрение, ударил противника головой в лицо. Повреждения были квалифицированы как не причинившие вреда здоровью.

Подсудимый раскаялся и признал вину. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама