Ударившему сторонника СВО петербуржцу присудили исправительные работы

Мировой судья в Петербурге приговорил к полугоду исправительных работ Дмитрия Мартыничева, которого преследуют за нападение в метрополитене на гражданина, поддерживающего военную спецоперацию. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, 5% полученной за этот срок зарплаты должно будет отойти в бюджет.

Дело на Мартыничева завели по ст. 116 УК (побои). Суд установил, что конфликт начался из-за буквы Z, изображенной на одежде его оппонента. У последнего фигурант стал выяснять его отношение к спецоперации и, услышав одобрение, ударил противника головой в лицо. Повреждения были квалифицированы как не причинившие вреда здоровью.

Подсудимый раскаялся и признал вину.