Ленобласть рассчитывает подписать на ПМЭФ соглашения на 100 миллиардов рублей

Ленинградская область намерена участвовать в работе Петербургского международного экономического форума со стендом, темой оформления которого станет экология. Подобное решение должно напоминать инвесторам о бережном отношении к природе, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Это создаст непринуждённую атмосферу и напомнит инвесторам о необходимости бережного отношения к природе Ленобласти", — приводит слова Дрозденко Telegram-канал "Админка Ленобласти". Губернатор упомянул о программе, в рамках которой к 2024 году в регионе должно появиться 47 экологических троп.

По мнению главы региона, "обустроенные маршруты привлекают путешественников из разных регионов России". Он анонсировал представление на форуме новой стратегии развития туристской инфраструктуры в Ленобласти.

Всего в рамках ПМЭФ регион рассчитывает подписать около 20 инвестиционных соглашений с промышленными компаниями на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей.

В этом году ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня. В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал участие в нем бизнесменов из недружественных стран, однако поименно называть гостей отказался.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"