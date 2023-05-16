В Петербурге стартует ремонт Свердловской набережной

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил о начале капитального ремонта Свердловской набережной, проходящей через Калининский и Красногвардейский районы. Ее отремонтируют на всем протяжении. Конец работ запланирован на конец следующего года.

В комитете отмечают, что прибрежную магистраль постоянно подмывает Нева. Почти все швы между гранитными плитами имеют повреждения или полностью разрушились, поэтому вода вымывает грунт под набережной. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находятся гранитные плиты облицовки.

Помимо перечисленных дефектов, специалисты решат проблему доступности тротуара для маломобильных граждан. Наконец, в створе Пискаревского проспекта построят лестницу, которая свяжет верхний и нижний уровни набережной.

фото: пресс-служба Смольного