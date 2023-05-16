В доме-памятнике на улице Марата отремонтируют исторические кованые балконы

До конца следующего года в Петербурге приведут в порядок дворовые флигели в доме №72 по улице Марата, признанном памятником федерального значения. Как сообщает КГИОП, речь идет о "Доме Торгово-промышленного товарищества Бажанова Ф.Г. и Чувалдиной А.П.". Работы затронут исторические кованые балконы.

В прошлом десятилетии ввиду аварийного состояния балконов большую их часть демонтировали. Изменившееся законодательство не позволило комитету профинансировать их реставрацию. Вернуться к решению проблемы КГИОП смог только в прошлом году, в том числе благодаря утверждению Смольным специальной программы реставрации фасадов.

В настоящее время в мастерских чинят 21 балкон, еще один утраченный балкон восстановят с нуля и еще один отремонтируют непосредственно во дворе.

Здание было построено в 1909 году по проекту Павла Алешина. В оформлении некоторых его частей участвовали художники Михаил Врубель и Николай Рерих.

фото: kgiop.gov.spb.ru