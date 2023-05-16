В заброшенном здании на Лиговке хотят открыть представительство Ингушетии

Петербургский комитет имущественных отношений готов повторно передать представительству республики Ингушетии аварийное здание по адресу: Боровая улица, 20. Об этом пишет издание "Канонер" со ссылкой на замглавы администрации Центрального района Станислава Новокрещенова.

От контрагента Смольного требуется предоставить план-график будущего ремонта.

Впервые состоящее из двух корпусов здание XIX века передали представительству Ингушетии в 2016 году. Впоследствии петербургские чиновники расторгли договор из-за неисполнения условий: дом продолжал стоять заброшенным. Узнав о решении Смольного, представительство выразило желание и готовность сделать ремонт в здании, расселенном еще в 1990-х годах.