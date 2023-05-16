Жалобу правозащитника Идрисова на обыск в его квартире рассмотрят заново

Горсуд Петербурга отменил решение нижестоящей инстанции, которая признала законным обыск в доме правозащитника Динара Идрисова в марте прошлого года. О том, что жалоба отправилась на новое рассмотрение, он рассказал в собственном Telegram-канале.

Обыск проводился в рамках так называемого дела о телефонном терроризме в преддверии пацифистской акции.

Согласно рассказу Идрисова, 5 марта прошлого года силовики выломали дверь в его старую квартиру, где проживают родственники, и изъяли технику. При этом впоследствии ноутбук вернули владельцу, а смартфон - нет.

Дело о телефонном терроризме в Петербурге (ч. 2 ст. 207 УК) возбудили из-за ложного сообщения о минировании отдела полиции № 77.