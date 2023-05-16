В КСП рассказали о нарушениях "Организатора перевозок" в закупках по "транспортной реформе"

Контрольно-счетная палата Петербурга опубликовала отчет о результатах проверки ГКУ "Организатор перевозок" за 2020-2021 годы и часть 2022 года. Всего контрольный орган обнаружил более 200 нарушений.

В частности, палата сообщила, что нашла признаки препятствия конкуренции - учреждение необоснованно ограничивало участников закупок. Происходило это в рамках новой модели транспортного обслуживания в Петербурге, уточнили в КСП.

Также "Организатор перевозок" завышал начальную (максимальную) цену контрактов, заявили в палате. Это касается контрактов на выполнение регулярных перевозок в 2022-2028 годах в 2794 автобусах и контрактов на благоустройство конечных стоянок.

В КСП добавили, что учреждение избыточно тратило бюджетные деньги. В каждом автобусе есть камеры и автоматизированные системы подсчета пассажиров, но "Организатор перевозок" создал отдел по обследованию пассажиропотока, привели пример в палате. Там же отметили, что учреждение оплачивало работы по регулярным перевозкам по завышенной стоимости из-за включения в четыре контракта цену автобусов, купленных за бюджетные деньги, и отсутствия у перевозчика 11 автобусов среднего класса, стоимость которых включили в цену.

Помимо этого, "Организатор перевозок" содержал не предусмотренные уставом подразделения, платил налоги за неиспользуемые земельные участки и совершил другое неэффективное или неправомерное расходование бюджетных денег. В частности, учреждение закупило 303 терминала оплаты проезда - это в 1,5 раза выше потребностей организации, указали в КСП.

Там же сообщили, что "Организатор перевозок" нарушал порядок и условия труда сотрудников госучреждений: безосновательно выплачивал премии, выдавал надбавки за особые условия труда без этих условий и совершил другие нарушения, рассказали в контрольно-счетном органе.

В КСП сообщили также об итогах проверки комитета по транспорту за тот же период. Ряд нарушений ведомства связаны с "Организатором перевозок". Например, в контрольно-счетном органе заявили, что комитет потратил с избытком на ГКУ из-за завышения стоимости 2794 автобусов. В вину комитету КСП поставило плохую координацию работы подведомственных учреждений: нет ряда необходимых документов и не приняты меры по незаконному использованию ООО "Вест-Сервис" участка земли в Пушкине.

Напомним, "транспортная реформа" стартовала в Петербурге в 2022 году. В ее рамках в городе отказались от ряда маршрутов, отменили наличные платежи и закупили новые автобусы. В апреле 2022 года чиновники сообщили, что на реформу потратили 170 млрд рублей, и рассказали о возникших сложностях.

София Саттарова