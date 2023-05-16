В Псковской области отменили все коронавирусные ограничения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ, который отменяет все ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов региона. Он отменяет действие всех губернаторских "коронавирусных" указов, первый из которых был выпущен 15 марта 2020 года.

Согласно официальным данным, за последние сутки в области выявили 18 случаев коронавируса. Госпитализаций и смертей, связанных с COVID-19, медики за последние 24 часа не зафиксировали. За последний месяц не было ни единого дня, в течение которого от последствий коронавируса умерло бы более одного человека в регионе.

В начале месяца Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии COVID-19.