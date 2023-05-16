Останина предложила расширить право на отсрочку от призыва родителям детей-инвалидов

На рассмотрение Госдумы поступила инициатива о расширении права на отсрочку от призыва на воинскую службу для родителей детей с инвалидностью, следует из банка законопроектов. Автором ее выступила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

Депутат предложила предоставлять отцам отсрочку от призыва вплоть до достижения их детьми-инвалидами возраста 18 лет. Действующая редакция закона "О воинской обязанности и военной службе" также разрешает не призывать таких отцов, но лишь пока ребенку не исполнится три года. Кроме того, коммунистка предложила не призывать в армию отцов с детьми, имеющими инвалидность I группы.

"Пособие, предоставляемое по уходу за ребенком инвалидом, не может в полной мере компенсировать отсутствие в семье кормильца, обеспечивающего его не только деньгами, но вниманием и физической помощью", - высказалась Останина в пояснительной записке к документу. Она отметила, что в семьях с ребенком-инвалидом I группы мужчины становятся единственными кормильцами, поскольку матери не могут полноценно работать из-за необходимости ухаживать за детьми.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призываемые на военные сборы граждане не будут подлежать отправке в зону СВО.