Вице-спикер ГД Даванков призвал не преследовать россиян за желто-синие цвета

Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков призвал силовиков смягчить политику по отношению к людям, использующим желто-синие цвета в своем внешнем облике. По мнению вице-спикера нижней палаты, масштабы доносительства и преследования граждан из-за "неправильного" сочетания цветов уже доходят до абсурда.

"Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию – ЛДПР", - написал политик в своем Telegram-канале.

Даванков обратился к МВД с просьбой выпустить разъяснение. Он хочет прочесть в документе, что использование цветов, напоминающих об украинском флаге, "не является основанием для заведения дел и задержаний".